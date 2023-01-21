Журналист Михаил Шахназаров высказался об оскандалившейся группе Little Big

Участники панк-поп-рэйв-группы Little Big с некоторых пор являются персонами нон грата в России. Однако этого им оказалось мало: музыканты продолжают закапывать себя дерзкими выходками. Своим мнением о коллективе поделился журналист Михаил Шахназаров.
Говоря об интервью оскандалившегося после выходки со скейтбордом в форме креста лидера группы Ильи Прусикина, Шахназаров заявил, что у него «девственно чистый мозг» и все еще впереди.
«Ты молод, можешь разносить пиццу, можешь сняться в комическом порно», — иронично отметил он.
Ранее музыкальный продюсер Юрий Бардаш назвал группу Little Big «прекрасным показателем вторичного кала». Помимо этого, он объяснил, почему считает Прусикина подкаблучником.