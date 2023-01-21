Балерина Анастасия Волочкова призналась, что выдумала предстоящую свадьбу

Заслуженная артистка России, 47-летняя артистка балета Анастасия Волочкова призналась: говоря о предстоящей церемонии бракосочетания, она лишь хотела дать журналистам «интересную историю».
По словам балерины, многие СМИ пишут о ней небылицы и всячески поливают грязью. Когда перед праздниками ей начали звонить журналисты, Волочкова решила, что им нужен какой-нибудь новый инфоповод для публикаций.
«А что? Я сказала про свадьбу», — цитирует ее «СтарХит».
Знаменитость уточнила, что она действительно не прочь выйти под венец, однако на данном этапе отношений предпочитает присматриваться к новоиспеченному избраннику.