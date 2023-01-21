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Балерина Анастасия Волочкова призналась, что выдумала предстоящую свадьбу

Общество
Балерина Анастасия Волочкова призналась, что выдумала предстоящую свадьбу

Заслуженная артистка России, 47-летняя артистка балета Анастасия Волочкова призналась: говоря о предстоящей церемонии бракосочетания, она лишь хотела дать журналистам «интересную историю».

По словам балерины, многие СМИ пишут о ней небылицы и всячески поливают грязью. Когда перед праздниками ей начали звонить журналисты, Волочкова решила, что им нужен какой-нибудь новый инфоповод для публикаций.

«А что? Я сказала про свадьбу», — цитирует ее «СтарХит».

Знаменитость уточнила, что она действительно не прочь выйти под венец, однако на данном этапе отношений предпочитает присматриваться к новоиспеченному избраннику.
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