Экспорт российского газа в Китай за 2022 год вырос почти в три раза

Первое место по экспорту голубого топлива в КНР занимает Туркменистан. За последний год эта среднеазиатская страна экспортировала на китайский рынок газа на 10,25 млрд долларов. Россия оказалась на втором месте, Мьянма — на третьем, а четвертое и пятое место у Казахстана и Узбекистана.