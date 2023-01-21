Экспорт российского газа в Китай за 2022 год вырос почти в три раза

Поставки газа из России в Китай увеличились в 2,63 раза, до 3,98 млрд долларов по итогам 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на данные китайского таможенного ведомства.
Первое место по экспорту голубого топлива в КНР занимает Туркменистан. За последний год эта среднеазиатская страна экспортировала на китайский рынок газа на 10,25 млрд долларов. Россия оказалась на втором месте, Мьянма — на третьем, а четвертое и пятое место у Казахстана и Узбекистана.
Ранее сообщалось, что всего Россия поставила в Китай товаров на 114 млрд долларов. Из этой суммы 85 млрд долларов приходится на энергоносители.