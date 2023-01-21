Основатель «Язанят» Зюков назвал самую прибыльную сферу для самозанятых

Сфера ремонта автомобилей оказалась наиболее прибыльной для самозанятых. Об этом рассказал сооснователь платформы для самозанятых «Язанят» Павел Зюков.
По словам специалиста, ремонт машин в отсутствии постгарантийного обслуживания иномарок продолжит набирать популярность. Официальный рост заработной платы в этой области в 2022 году составил 13%.
Помимо этого, нишей, которая может обеспечить стабильный доход, стала индустрия красоты. Пандемия коронавируса показала, что салоны способны сохранять клиентов при любых кризисах, пишет RT.
Специалист также упомянул сферу клининговых услуг. Работы, связанные с домом, будут востребованы корпоративными заказчиками и частными клиентами.