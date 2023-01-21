Рублев победил Эванса и вышел в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев уверенно переиграл британца Дэна Эванса в рамках третьего круга Australian Open. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2, 6:3.
Стоит отметить, что Рублеву удается на третьем турнире Большого шлема подряд пробиваться в список 16 сильнейших теннисистов. Соперник россиянина по 1/8 финала станет известен после завершения матча между Уго Умбером и Хольгером Руне.
Напомним, другой российский теннисист, восьмая ракетка мира Даниил Медведев сенсационно выбыл с Открытого чемпионата Австралии. Накануне финалист предыдущего розыгрыша Australian Open проиграл американцу Себастьяну Корде и покинул турнир.