Диетолог Соломатина: клетчатка может благотворно отразиться на психическом состоянии

Для сохранения психического здоровья следует употреблять больше клетчатке. Таким мнением поделилась с радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.
В беседе с журналистами, врач подчеркнула, что клетчатка – это корм для полезной микрофлоры организма. Они не только помогают поддерживать нашу иммунную систему, но благотворным образом влияют на психическое состояние. Клетчаткой богаты овощи, поэтому в день их следует употреблять не менее 400-500 грамм.
Клетчатка содержится также и во фруктах, однако идеальным вариантом все же являются зеленые овощи, но не крахмалистые. Также много клетчатки в цельнозерновом хлебе и крупе, с которой снята оболочка, рассказала Соломатина.