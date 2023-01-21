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Диетолог Соломатина: клетчатка может благотворно отразиться на психическом состоянии

Общество
Диетолог Соломатина: клетчатка может благотворно отразиться на психическом состоянии

Для сохранения психического здоровья следует употреблять больше клетчатке. Таким мнением поделилась с радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.

В беседе с журналистами, врач подчеркнула, что клетчатка – это корм для полезной микрофлоры организма. Они не только помогают поддерживать нашу иммунную систему, но благотворным образом влияют на психическое состояние. Клетчаткой богаты овощи, поэтому в день их следует употреблять не менее 400-500 грамм.

Клетчатка содержится также и во фруктах, однако идеальным вариантом все же являются зеленые овощи, но не крахмалистые. Также много клетчатки в цельнозерновом хлебе и крупе, с которой снята оболочка, рассказала Соломатина.
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