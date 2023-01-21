Диетолог Соломатина: клетчатка может благотворно отразиться на психическом состоянии

В беседе с журналистами, врач подчеркнула, что клетчатка – это корм для полезной микрофлоры организма. Они не только помогают поддерживать нашу иммунную систему, но благотворным образом влияют на психическое состояние. Клетчаткой богаты овощи, поэтому в день их следует употреблять не менее 400-500 грамм.