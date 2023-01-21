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Экономист Исаков: десятая часть зарплаты должна идти на создание подушки безопасности

Экономика
Экономист Исаков: десятая часть зарплаты должна идти на создание подушки безопасности

По меньшей мере десятая часть от зарплаты должна идти на создание финансовой подушки безопасности на случай потери всех заработков. Таким советом поделился инвестор Виталий Исаков в беседе с изданием «Лента.ру».

По его словам, откладывать деньги необходимо на случай, если все члены семьи потеряют источники доходов. В такой ситуации грамотно сформированная подушка позволит продержаться какое-то время, пока ведутся поиски работы.

Отложенные деньги, отметил эксперт, не должны лежать «под подушкой». Их следует инвестировать. Новичкам он посоветовал обратить внимание на облигации, инвестиционные фонды или акции.
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