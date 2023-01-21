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100TV: скандальный ролик украинцев об Анталье «взбесил» всю Турцию

Политика
100TV: скандальный ролик украинцев об Анталье «взбесил» всю Турцию

Ролик украинских блогеров об Анталье в соцсети TikTok привел турок в ярость. На инцидент обратил внимание портал 100TV.

В «скандальном» ролике под названием «Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье» снялась целая группа украинцев. Публикация вызвала резонанс по всей Турции. После негативной реакции аккаунт был удален.

Авторы материала отмечают, что с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине в Турции оказались множество украинцев. Многие поселились в Анталье и окрестностях. Местные жители гостеприимно встретили украинских переселенцев. Но ролик тиктокеров «взбесил всю Турцию».
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