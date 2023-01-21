100TV: скандальный ролик украинцев об Анталье «взбесил» всю Турцию

Авторы материала отмечают, что с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине в Турции оказались множество украинцев. Многие поселились в Анталье и окрестностях. Местные жители гостеприимно встретили украинских переселенцев. Но ролик тиктокеров «взбесил всю Турцию».