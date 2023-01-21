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Роскомнадзор ограничит передачу платежной информации через Telegram с 1 марта

Общество
Роскомнадзор ограничит передачу платежной информации через Telegram с 1 марта

Telegram попадет в число мессенджеров из других стран, в которых будет ограничена передача платежной информации. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора.

Согласно принятым в 2022 году поправкам к закону «Об информации», включенным в реестр иностранных мессенджеров сервисам будет запрещено подключать функции перевода денег. Выполняющим «государственное задание» структурам будет запрещено пересылать в них личные данные, информацию о банковских счетах и платежах. Закон начнет действовать с 1 марта.

Интеграция Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок находится под угрозой. Ограничения также коснутся банков.
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