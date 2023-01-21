Роскомнадзор ограничит передачу платежной информации через Telegram с 1 марта

Согласно принятым в 2022 году поправкам к закону «Об информации», включенным в реестр иностранных мессенджеров сервисам будет запрещено подключать функции перевода денег. Выполняющим «государственное задание» структурам будет запрещено пересылать в них личные данные, информацию о банковских счетах и платежах. Закон начнет действовать с 1 марта.