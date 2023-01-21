Немецкая полиция выгнала трех украинских беженок из приюта в Гамбурге

Утром их палатку обыскали на предмет алкоголя, но ничего не нашли. В течение двух дней женщины безуспешно пытались выяснить причину инцидента. Но в полиции заявили, что беженки не находились «в беспомощном положении», а местные власти сообщил, что охранники предложили украинкам вернуться сразу после инцидента, при условии соблюдения правил проживания, но те отказались.