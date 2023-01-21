Немецкая полиция выгнала трех украинских беженок из приюта в Гамбурге

Немецкая полиция среди ночи выгнала трех украинских беженок из приюта для мигрантов в Гамбурге. О происшествии изданию Die Tageszeitung рассказала одна из участниц конфликта.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года. По словам 32-летней Инны, вместе с другими женщинами она жила в городском приюте. Вечером одна из ее соседок вступила перепалку с другой женщиной. На крики в палатку ворвались сотрудники службы безопасности. На женщин накричали и потребовали, чтобы они покинули помещение.
Инна снимала охранников на видео, чем вызвала недовольство начальника охраны. Прибывшая полиция выставила трех женщин из лагеря, а охранники не впустили их обратно. Беженкам пришлось провести ночь в парке.
Утром их палатку обыскали на предмет алкоголя, но ничего не нашли. В течение двух дней женщины безуспешно пытались выяснить причину инцидента. Но в полиции заявили, что беженки не находились «в беспомощном положении», а местные власти сообщил, что охранники предложили украинкам вернуться сразу после инцидента, при условии соблюдения правил проживания, но те отказались.