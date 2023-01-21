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Паромную переправу на Сахалин через Татарский пролив закрыли из-за непогоды

Происшествия
Паромную переправу на Сахалин через Татарский пролив закрыли из-за непогоды

Работа паромной переправы Ванино — Холмск, соединяющей остров Сахалин с материком, остановлена из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Паромная переправа закрыта с 10 утра 21 января (02:00 по Москве). Решение объясняется ухудшением метеоусловий в Татарском проливе. Движение паромов возобновится после их улучшения.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено на 22 января в двух районах на севере Сахалина из-за сильного снега и ветра скоростью до 20 метров в секунду. Предупреждение действует на территории Охинского и Ногликского районов.
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