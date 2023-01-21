«Коммерсантъ»: союзники не убедили Германию отправить на Украину танки

Издание отмечает, что по итогам встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн решение о поставках танков принято не было. При этом именно возможность отправки такой тяжелой военной техники на территорию Украины интересовала основную часть контактной группы, несмотря на огромные транши.