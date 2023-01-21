«Коммерсантъ»: союзники не убедили Германию отправить на Украину танки

Союзникам Германии на данный момент так и не удалось убедить ее руководство дать добро на поставку танков Leopard Украине. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Издание отмечает, что по итогам встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн решение о поставках танков принято не было. При этом именно возможность отправки такой тяжелой военной техники на территорию Украины интересовала основную часть контактной группы, несмотря на огромные транши.
Все внимание на этой встрече было приковано к новому главе оборонного ведомства Германии Борису Писториусу. Однако он пообещал взять время для раздумий по поводу танков, отмечает издание.