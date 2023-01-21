CNBC: Twitter потерял 80% сотрудников после покупки компании Маском

До прихода миллиардера в Twitter работало 7,5 тысячи В настоящее время в компании осталось порядка 1,3 тысячи Еще 1,4 тысячи сотрудников числятся в штате и получают зарплату, но при этом не работают. Кроме того, предприниматель разрешил Twitter привлечь 130 специалистов из других его компаний, в том числе Tesla, SpaceX и The Boring Co.