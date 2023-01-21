Маск: намерение США присоединиться к операции по захвату Крыма угрожает Украине и миру

Ранее газета New York Times писала, что к администрации Байдена приходит понимание о необходимости Украины в дополнительных силах для захвата полуострова. В статье отмечается, что Белый дом в собирается предоставить Киеву свою поддержку. По мнению бизнесмена, этот шаг несет угрозу не только для Украины, но и для мирового сообщества.