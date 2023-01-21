Маск: намерение США присоединиться к операции по захвату Крыма угрожает Украине и миру

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск обрушился с критикой на американские власти за намерение поддержать Киев в попытке нападения на Крым. Соответствующий пост опубликован в его Twitter-аккаунте.
Ранее газета New York Times писала, что к администрации Байдена приходит понимание о необходимости Украины в дополнительных силах для захвата полуострова. В статье отмечается, что Белый дом в собирается предоставить Киеву свою поддержку. По мнению бизнесмена, этот шаг несет угрозу не только для Украины, но и для мирового сообщества.
«Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира», — говорится в сообщении Маска.
Крым присоединился к России по результатам референдума, проведенного весной 2014 года. Тогда более 95% жителей полуострова проголосовали за включение в состав РФ.