Экономист Сигал назвал способы увеличения пассивного дохода

В качестве дополнительного заработка россияне используют способы получения пассивного заработка. Об этом изданию «Ридус» рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
Эксперт отметил, что самый распространенный вид подобного заработка – это депозит. С ним можно планировать расходы в долгосрочной перспективе, получая гарантированную сумму в конце определенного срока. Полученную таким способом сумму удобно тратить на отпуск, либо большие покупки.
Также россияне часто сдают недвижимость в аренду и инвестируют на фондовом рынке. В целом финансовая грамотность населения в последнее время растет. Люди понимают, что свои средства можно вкладывать, улучшая свое благосостояние, заключил Сигал.