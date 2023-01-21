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Активист Льюин проведет более шести лет в тюрьме за планы по свержению правительства Британии

Общество
Активист Льюин проведет более шести лет в тюрьме за планы по свержению правительства Британии

Британский суд приговорил инженера Оливера Льюина к 6,5 года заключения за планирование террористических атак. Активист надеялся с их помощью свергнуть правительство, сообщает Sky News.

Инженер телекоммуникаций собирался атаковать телефонные, теле- и радиовышки, а также повредить дорожную сеть. Льюин планировал в течение нескольких месяцев провести скоординированную и широкомасштабную атаку.

Согласно информации телеканала, 38-летний инженер не доверял властям и считал, что вакцина от коронавируса спровоцирует массовые смерти. Кроме того Льюин ожидал распад общества в Британии и установление коммунистической системы. Страной, по его мнению, управляет еврейская элита.
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