Активист Льюин проведет более шести лет в тюрьме за планы по свержению правительства Британии

Согласно информации телеканала, 38-летний инженер не доверял властям и считал, что вакцина от коронавируса спровоцирует массовые смерти. Кроме того Льюин ожидал распад общества в Британии и установление коммунистической системы. Страной, по его мнению, управляет еврейская элита.