Киев попытался завербовать по телефону сотрудников Запорожской АЭС

Карчаа также подчеркнул, что киевский режим на фоне этого продолжает присылать угрозы работникам и их родственникам при попытке организовать саботаж. Люди и их психологическое состояние в коллективе является одним из столпов ядерной безопасности, который Украина продолжает подрывать.