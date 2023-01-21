Киев попытался завербовать по телефону сотрудников Запорожской АЭС

Киевский режим начал пытаться завербовать во время телефонных разговоров сотрудников Запорожской АЭС. Этой информацией поделился советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
По его словам, действия Украины закончились провалом, поскольку персонал атомного объекта не поддается на провокации. Материал об этом опубликовал ТАСС.
Карчаа также подчеркнул, что киевский режим на фоне этого продолжает присылать угрозы работникам и их родственникам при попытке организовать саботаж. Люди и их психологическое состояние в коллективе является одним из столпов ядерной безопасности, который Украина продолжает подрывать.