Российские десантники полностью освоили ремонт боевых машин любой сложности

Он отметил, что теперь российские военные могут в полном объеме ремонтировать современные бронемашины БМД-4М и другую технику на их базе, включая замену силовых агрегатов. При этом ремонтники напрямую контактируют с заводами и конструкторами, что помогает решить вопрос любой сложности.