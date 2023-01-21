Российские десантники полностью освоили ремонт боевых машин любой сложности

Российские десантники в зоне проведения специальной военной операции освоили ремонт боевых машин любой сложности. Об этом РИА Новости рассказал командир ремонтного взвода.
Он отметил, что теперь российские военные могут в полном объеме ремонтировать современные бронемашины БМД-4М и другую технику на их базе, включая замену силовых агрегатов. При этом ремонтники напрямую контактируют с заводами и конструкторами, что помогает решить вопрос любой сложности.
Также командир добавил, что среди его взвода есть и мобилизованные россияне. Те их них, кто работал водителями, сейчас полностью освоили ремонт боевых машин.