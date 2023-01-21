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AFP: США посоветовали Украине вывести силы из Артемовска

Политика
AFP: США посоветовали Украине вывести силы из Артемовска

США посоветовали Украине вывести войска из Артемовска и готовиться к возможному весеннему наступлению. Такие данные со ссылкой на американского чиновника приводит Agence France-Presse (AFP).

Собеседник агентства отметил, что усиленное внимание к удержанию города мешает подготовке к ожидаемому наступлению на юге. В ситуации с Артемовском время играет на Россию, у которой больше военных и артиллерийских ресурсов, уточнил он.

США рекомендуют Украине вывести силы из города, чтобы сформировать хорошо вооруженные и способные начать наступление сил, объяснил американский чиновник. По его мнению, украинским военным может не хватить ресурсов на продолжение боевых действий в Артемовске и подготовки наступления.

Ранее сотрудник ЧВК «Вагнер» сообщил, что украинское командование начало запрашивать войска с тыловых позиций в Артемовск. По его словам, военное руководство Украины столкнулось с сильнейшей нехваткой бойцов.
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