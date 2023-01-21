Французский политик Филиппо обвинил США в развязывании мировой войны в Европе

Соединенные Штаты хотят развязать мировую войну в Европе. В этом уверен французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
В своем Twitter парламентарий написал, что Вашингтон давит на страны Европейского союза, которые впадают в безумие с поставками все более тяжелого вооружения украинской армии. Филиппо считает, что «американские ястребы» хотят мировой войны, которая начнется в Европе.
Он также напомнил, что Франция может поставить на Украину танки Leclerc. О том, что такая возможность рассматривается ранее заявляла газета Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника.