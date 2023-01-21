NYT: Киев недоговаривает Вашингтону о своих оперативных планах

Чиновники администрации США недовольны тем, что знают о передвижениях и планах России больше, чем о замыслах Киева. Об этом пишет издание New York Times.
В опубликованной статье анализируются причины недавнего визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Киев. Автор статьи отмечает, что этому способствовало молчание об оперативных планах, которое Украина сохраняла за все время конфликта.
Также указывается, что украинская сторона начала больше рассказывать США о своих планах, тем самым получив от Вашингтона разведданные. Эти данные впоследствии помогли ВСУ изменить свои планы по нацеливанию на слабые места в позициях российской армии.