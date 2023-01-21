Туту: Узбекистан попали в тройку лучших направлений для поездок за рубеж

Турция с серьезным отрывом оказалась на первом месте, поскольку ее выделил каждый второй опрошенный эксперт. Сервис отмечает, что в этом ничего нет удивительного, поскольку сейчас из России совершается большое количество перелетов, есть курорты и достопримечательности. Путешественники могут ездить как сами, так и приобретать пакетные туры.