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Туту: Узбекистан попали в тройку лучших направлений для поездок за рубеж

Общество
Туту: Узбекистан попали в тройку лучших направлений для поездок за рубеж

Эксперты по путешествиям выбрали лучшие направления для поездок россиян в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса «Туту».

Турция с серьезным отрывом оказалась на первом месте, поскольку ее выделил каждый второй опрошенный эксперт. Сервис отмечает, что в этом ничего нет удивительного, поскольку сейчас из России совершается большое количество перелетов, есть курорты и достопримечательности. Путешественники могут ездить как сами, так и приобретать пакетные туры.

Грузия попала на второе место. Страну отличает вкусная кухня, богатая история и возможность добраться как по земле, так и по воздуху.

Третье место участники опроса отдали Узбекистану. В стране есть за древние города и знаменитые горы, Памир и Тянь-Шань.
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