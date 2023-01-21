Приложение «Транспорт Подмосковья» установлено более 60 тысяч раз

Более 61 тысячи человек установили на свои смартфоны программу «Транспорт Подмосковья» с весны прошлого года. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минтранс.
Приложение содержит данные о 1,5 тысячи маршрутов общественного транспорта более 100 перевозчиков Московской области. Планируется пополнить список еще на 500 направлений.
Функционал сервиса позволяет определить местоположение автобуса, оценить необходимое на дорогу время и построить маршрут. Приложение может сообщить точное время прибытия транспорта на указанную точку, а также с помощью него можно воспользоваться сервисом «НамПоПути».