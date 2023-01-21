Актер Мамаев отправился в зону СВО на Украине

Российский актер Михаил Мамаев, известной широкой публике по роли шахматиста в «Гардемаринах», отправился в зону проведения специальной военной операции. Об этом артист сообщил в своих социальных сетях.
В последние годы Мамаев зарекомендовал себя как хороший журналист. Он работал на Первом канале, а затем стал специальным корреспондентом издания «Слово народа». Теперь актер решил в качестве военкора поехать в Донбасс.
Мамаев опубликовал в соцсетях фотографию на фоне бронетехники с оружием. Под частичную мобилизацию актер не попал из-за возрастного ограничения. Теперь он отправился в зону СВО по собственной инициативе.