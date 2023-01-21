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РИА Новости: снайперы из США отправились на Большой Потемкин убивать русскоязычное население

Армия
РИА Новости: снайперы из США отправились на Большой Потемкин убивать русскоязычное население

Американские военные заброшены на остров Большой Потемкин на Днепре, чтобы стрелять по мирным жителям. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации, которую украинские военные сообщили российским силовикам, американские снайперы должны убивать русскоязычных мирных жителей острова. Украинская сторона затем сможет выдать их за жертв российских военных.

В начале декабря в Сети появился ролик, на котором украинские военные якобы поднимают флаг на данном острове, занятом армией России. Впоследствии выяснилось, что эти кадры боевики снимали в «серой зоне». На месте побывали российские корреспонденты, чтобы в этом убедиться.
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