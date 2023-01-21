РИА Новости: снайперы из США отправились на Большой Потемкин убивать русскоязычное население

В начале декабря в Сети появился ролик, на котором украинские военные якобы поднимают флаг на данном острове, занятом армией России. Впоследствии выяснилось, что эти кадры боевики снимали в «серой зоне». На месте побывали российские корреспонденты, чтобы в этом убедиться.