Der Spiegel: Украина может столкнуться с проблемой обслуживания немецких БМП Marder

Обслуживание и ремонт БМП Marder могут стать для Украины проблемой. Хотя эти боевые машины пехоты считаются несложными в эксплуатации, сообщает Der Spiegel.
Иметь большое значение будет наличие резервных машин и снабжение запчастями. Офицер бундесвера сообщил изданию, что для полноценного оснащения батальона Украине не хватит резервных машин.
БМП Marder проходят техобслуживание не реже четырех раз в год. Каждые два года машинам требуется крупное ТО, которое на заводе-изготовителе может занять около года, говорится в публикации.
Кроме того, время от времени необходимо менять 20-миллиметровую пушку и обслуживать башню БМП. В конфликте на Украине у Marder может происходить больше поломок, чем в бундесвере, предупредили в издании.