Блинкен: Вашингтон и Пекин снизили накал в отношениях

Он в феврале полетит в Китай после встречи лидеров двух стран, которые описывают свои отношения как соперничество. Однако о конфликте речь не идет. По словам Блинкена, можно ощутить, «что температура несколько снизилась до определенного градуса». Госсекретарь рассказал об этом во время выступления в Чикагском университете.