Блинкен: Вашингтон и Пекин снизили накал в отношениях

Накал в отношениях между Пекином и Вашингтоном уменьшился. Этой информацией поделился государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Он в феврале полетит в Китай после встречи лидеров двух стран, которые описывают свои отношения как соперничество. Однако о конфликте речь не идет. По словам Блинкена, можно ощутить, «что температура несколько снизилась до определенного градуса». Госсекретарь рассказал об этом во время выступления в Чикагском университете.
По словам чиновника, остальная мировая общественность ждет, что Вашингтон и Пекин будут ответственно управлять взаимоотношениями. Все понимают, что шаги США и Китая отразятся на них.