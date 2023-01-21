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Блинкен: Вашингтон и Пекин снизили накал в отношениях

Политика
Блинкен: Вашингтон и Пекин снизили накал в отношениях

Накал в отношениях между Пекином и Вашингтоном уменьшился. Этой информацией поделился государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он в феврале полетит в Китай после встречи лидеров двух стран, которые описывают свои отношения как соперничество. Однако о конфликте речь не идет. По словам Блинкена, можно ощутить, «что температура несколько снизилась до определенного градуса». Госсекретарь рассказал об этом во время выступления в Чикагском университете.

По словам чиновника, остальная мировая общественность ждет, что Вашингтон и Пекин будут ответственно управлять взаимоотношениями. Все понимают, что шаги США и Китая отразятся на них.
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