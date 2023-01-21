Российских моряков оштрафовали в Норвегии за нашивку с триколором

Известно, что два россиянина сошли на берег в камуфляжной рабочей форме, на рукавах которой были нашивки с флагом России. Местные полицейские решили, что на них надета военная форма и выписали морякам штраф в размере пяти тысяч крон. Местный прокурор объяснила, что такое решение не противоречит закону, запрещающему ношение военной формы без разрешения.