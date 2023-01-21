Российских моряков оштрафовали в Норвегии за нашивку с триколором

Российские моряки получили штраф за форму с триколором в норвежском порту Киркенес. Об этом сообщило местное издание Dagbladet.
Известно, что два россиянина сошли на берег в камуфляжной рабочей форме, на рукавах которой были нашивки с флагом России. Местные полицейские решили, что на них надета военная форма и выписали морякам штраф в размере пяти тысяч крон. Местный прокурор объяснила, что такое решение не противоречит закону, запрещающему ношение военной формы без разрешения.
Местные власти подчеркнули, что одежда российских моряков может доставить дискомфорт украинским беженцам. В это же время они признали, что ношение камуфляжной формы не является незаконным.