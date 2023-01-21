Британский аналитик Кларк: Шольц боится Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц боится Россию. Это заявление сделал военный аналитик из Великобритании Майкл Кларк. Специалист так отреагировал на результаты переговоров представителей стран Североатлантического альянса и их партнеров на авиабазе Рамштайн.
Во время этой встречи сторонам не удалось договориться о поставках немецких танков Leopard 2 Украине. Эта история демонстрирует страх Германии перед Россией, передает издание Daily Express.
Официальный Берлин пока не начал поставлять Leopard 2 киевскому режиму. Однако давление на Шольца в последнее время в этом вопросе усилилось. Несколько стран Евросоюза призвали канцлера принять положительное решение.