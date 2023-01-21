Гастроэнтеролог Андреев развенчал миф об эффективности молока и соды при изжоге

Эффект от применения соды с водой также держится недолго. Так, при контакте с содой в желудке вырабатывается углекислый газ, из-за чего тот увеличивается в размерах, а изжога возвращается. Ее употребление приводит к нарушению водно-солевого баланса в организме, подчеркнул Андреев.