Гастроэнтеролог Андреев развенчал миф об эффективности молока и соды при изжоге

Попытка избавиться с помощью молока и соды от изжоги может привести к новым приступам. Об этом сообщил изданию «Газете.Ru» гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники Александр Андреев.
Специалист отметил, что молок действительно помогает смыть кислоту со стенок пищевода и успокоить слизистую. Однако само по себе молок стимулирует выработку желудочного сока — в результате облегчение может смениться новым приступом жжения.
Эффект от применения соды с водой также держится недолго. Так, при контакте с содой в желудке вырабатывается углекислый газ, из-за чего тот увеличивается в размерах, а изжога возвращается. Ее употребление приводит к нарушению водно-солевого баланса в организме, подчеркнул Андреев.