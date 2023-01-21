Экс-госсекретарь Франции Лелуш осудил Запад за поставки оружия Украине

Поставками оружия Украине Запад усугубляет конфликт, а не способствует его разрешению. Об этом в статье для издания Monde написал бывший госсекретарь Франции при экс-президенте Николя Саркози Пьер Лелуш.
Озвученный 6 января план американской помощи Украине на 3 млрд долларов означает переход к «наступательным действиям», отметил политик. По мнению Лелуша, лишь канцлер Германии Олаф Шольц сопротивляется влиянию США в Европе и отказывается поставлять Украине танки Leopard 2, избегая «потенциально опасного шага к эскалации с Россией».
Автор также указал на полное отсутствие дебатов по вопросу возможного дипломатического завершения конфликта. Любой носитель мнения, которое отличается от безусловной поддержки Украины, сделает человека «виновным в путинизме и предательстве», отметил политик.