Минфин США: Вашингтон и союзники введут два отдельных потолка цен на российские нефтепродукты

Соединенные Штаты Америки и их союзники договорились о вводе двух ценовых потолков на нефтепродукты из России. Об этом сообщили в минфине США.
Известно, что потолки цен распространятся на нефтепродукты, которые обычно торгуются с наценкой по отношению к сырой нефти, например, бензин и дизель. Также на продукты, которые торгуются со скидкой по отношению ценника сырой нефти, такие как мазут.
Ограничить цены на российские нефтепродукты планируется в феврале текущего года. Именно в этом месяце от их закупок откажется Европейский союз и запретит их перевозку по морю. Страны, участвующие в механизме ограничения цен, также проведут его ревизию, сообщили в Минфине США.