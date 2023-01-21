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Минфин США: американский дефолт может привести к глобальному финансовому кризису

Экономика
Минфин США: американский дефолт может привести к глобальному финансовому кризису

Американский дефолт может стать причиной рецессии в экономике страны и привести к глобальному финансовому кризису. Этой информацией поделилась министр финансов США Джанет Йеллен.

По словам главы ведомства, невозможность проводить запланированные платежи может привести к уменьшению рейтинговых обязательств США. В результате роль доллара в качестве резервной валюты, которая применяется в операциях по всему миру, подорвется. Йеллен рассказала об этом во время беседы с CNN.

Американский министр также сообщила, что все жители США почувствуют на себе последствия этих событий. В результате многие граждане рискуют остаться без работы.
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