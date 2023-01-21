Минфин США: американский дефолт может привести к глобальному финансовому кризису

По словам главы ведомства, невозможность проводить запланированные платежи может привести к уменьшению рейтинговых обязательств США. В результате роль доллара в качестве резервной валюты, которая применяется в операциях по всему миру, подорвется. Йеллен рассказала об этом во время беседы с CNN.