Пассажиропоток в аэропорту Салехарда вырос на 5,7% за 2022 год

По сравнению с 2021 годом пассажиропоток в аэропорту Салехарда вырос на 5,7%. Об этом сообщает «Ямал-медиа».
В 2022 году услугами аэропорта окружной столицы воспользовались 411 тысяч человек. Из Салехарда сейчас активны рейсы в 14 городов России.
Поскольку несколько южных аэропортов оказались закрыты, пассажиры стали выбирать вместо них Сочи. Также были запущены новые авиамаршруты в Минеральные воды и Горно-Алтайск.
В 2023 году аэропорт Салехарда намерен сохранить пассажиропоток как минимум на достигнутом уровне. Уже в начале текущего года для перелетов появилось еще одно направление – Казань.