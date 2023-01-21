Рогов: российская армия продвинулась на 7 км вглубь Запорожского фронта

Российская армия в ходе наступления на Запорожском направлении продвинулась на семь километров. Об этом в своем Telegram написал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, еще около семи населенных пунктов на этой территории находятся на этапе «окончательного освобождения». Он написал, что «до конца смертельно тяжелого для членов секты политического украинства месяца остается десять дней».
Также Рогов сообщил, что ВСУ испытывают «боеприпасный голод». Это стало результатом высокоточных ударов по складам и позициям ВСУ при помощи снарядов «Краснополь-М», а также ракет комплексов «Смерч» и «Торнадо-С».