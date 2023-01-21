Time: морской пехотинец США Свифт погиб на Украине

Воевавший на стороне ВСУ морской пехотинец США Дэниел Свифт на этой неделе погиб на Украине. О смерти американского военного со ссылкой на военнослужащего ВМС США сообщает Time.
Свифт был оператором сил спецназначения американских ВМС. Он скончался от ранений, которые получил «в ходе атаки России на его подразделение», сообщил собеседник издания. По его словам, Свифт «ушел в самоволку» из ВМС США.
Согласно данным Time, погибший морпех числился дезертиром с 2019 года. Госдеп США также сообщил о гибели гражданина США на Украине, но не подтвердил, что речь идет о морском пехотинце.
Американские СМИ ранее выяснили, что в настоящее время на стороне украинских войск воюют одна-три тысячи иностранных наемников. Киев прошлой весной заявлял о 20 тысячах иностранцев на стороне Украины.