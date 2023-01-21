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Байден: Украине в рамках военной помощи предоставят все необходимое оружие

Политика
Байден: Украине в рамках военной помощи предоставят все необходимое оружие

Вооруженным силам Украины в рамках военной помощи будет предоставлено все необходимое оружие. Такое заявление озвучил президент США Джо Байден в ходе общения с прессой.

Журналисты спросили у политика о возможности включения передовых западных танков в очередной пакет поддержки Киева.

«Украина получит всю помощь, которая ей нужна», – сказал он.

Вашингтон и Берлин на данный момент воздерживаются от отправки танков собственного производства на Украину, при этом они поставили ВСУ в общей сложности порядка 100 БМП. Лондон, в свою очередь, согласовал предоставление танков Challenger.
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