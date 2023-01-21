Бизнесмен Пригожин призвал организовать на базе ЧВК «Вагнер» курсы для военкоров

Предприниматель Евгений Пригожин заявил о необходимости организовать курсы для военных корреспондентов. Его слова приводит пресс-служба «Конкорда».
«Анализируя ситуацию действия групп во время ранения Анастасии из Readovka, считаю необходимым на базе подготовки ЧВК "Вагнер" организовать курсы для военкоров, чтобы сохранить их руки, ноги и головы», — заявил бизнесмен.
Военный корреспондент Анастасия Елсукова была ранена в колено в результате атаки со стороны украинской армии. Пригожин рассказал, что журналистка была прооперирована во фронтовом госпитале ЧВК «Вагнер». В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.