Бизнесмен Пригожин призвал организовать на базе ЧВК «Вагнер» курсы для военкоров

Военный корреспондент Анастасия Елсукова была ранена в колено в результате атаки со стороны украинской армии. Пригожин рассказал, что журналистка была прооперирована во фронтовом госпитале ЧВК «Вагнер». В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.