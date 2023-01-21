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Обозреватель TAC Дреер: попытка захвата Крыма будет сокрушительной провокацией против РФ

Политика
Обозреватель TAC Дреер: попытка захвата Крыма будет сокрушительной провокацией против РФ

Идея о возможности захвата Крыма войсками Украины приведет к непредсказуемым последствиям. Это настоящее безумие, написал в статье для The American Conservative обозреватель Род Дреер.

Автор напомнил, что в Севастополе базируется Черноморский флот России. Он задался вопросом, действительно ли руководство США считает хорошей идеей перенос конфликта на необходимую для нацбезопасности России территорию с усиленным гарнизоном.

«Какое безумие!» — предупредил обозреватель.

Вооружение Украины для атак по полуострову будет значить беспрецедентную эскалацию, считает Дреер. По его мнению, последствия этого противостояния невозможно предугадать.

Автор уточнил, что распространение военных действий на Крым возможно только с помощью США. Это станет «сокрушительной провокацией» для России. Вашингтон «играет с огнем», заключил Дреер.
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