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Пригожин рассказал о скотском отношении к героически погибшему бойцу ЧВК «Вагнер» Савкину на Урале

Общество
Пригожин рассказал о скотском отношении к героически погибшему бойцу ЧВК «Вагнер» Савкину на Урале

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал информацию о том, что семье погибшего на спецоперации бойца ЧВК «Вагнер» Савкина Ивана отказали в прощании с почестями, назвав произошедшее скотством. Его слова приводит пресс-служба «Конкорда».

Ранее в СМИ появилась информация, что в Свердловской области родственникам погибшего на СВО Савкина отказали предоставлять место для прощания. Они заявили, что намерены жаловаться на сельских чиновников в Камышловскую администрацию.

«К сожалению, я был не в курсе, что мэрия Камышловского района Свердловской области таким образом решила проявить свое скотство. Будем разбираться с подонками и постараемся вытащить их детей за ноздри для участия в СВО», — заявил Пригожин.
Пригожин рассказал о скотском отношении к героически погибшему бойцу ЧВК «Вагнер» Савкину на Урале

Предприниматель также опубликовал донесение командира штурмового отряда по поводу гибели бойца Савкина. Согласно документу, во время выполнения боевой задачи в Бахмуте штурмовик ликвидировал нескольких солдат ВСУ, тем самым позволив отряду продвинутся дальше.
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