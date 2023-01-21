Reuters: США призвали Украину воздержаться от наступления до получения военной помощи

Официальные лица в США обратились к Украине с призывом воздержаться от проведения наступательной операции до подготовки военных и получения нового пакета помощи. Такие данные со ссылкой на источники приводит Reuters.
США в настоящее время твердо придерживаются решения не передавать Украине танки Abrams. Такую позицию в Вашингтоне заняли на фоне спорного решения Германии по поставкам такой бронетехники, сообщил изданию чиновник в американской администрации.
Пентагон ранее объявил о новом пакете помощи Украине, в который вошли 59 БМП Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker. Кроме того, Киев получит 53 бронеавтомобиля MRAP12 спецмашин для перевозки боеприпасов, 350 колесных машин HMMWV, 22 тягача и шесть командно-штабных автомобилей.