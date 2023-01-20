Пригожин назвал отношения ЧВК «Вагнер» и США «разборкой преступных кланов»

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал заявление Белого дома о том, что США объявят ЧВК «Вагнер» «значимой транснациональной преступной организацией».
Агентство Reuters в обращении к предпринимателю напомнило, что Вашингтон также планирует ввести дополнительные санкции на следующей неделе. Ответ Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов"», — с иронией отметил он.
Ранее предприниматель прокомментировал решение Вашингтона установить экспортные ограничения на товары военного назначения из США в отношении ЧВК «Вагнер». Он с юмором назвал отказ от американского оружия «ударом ниже пояса».