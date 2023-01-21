Трое морпехов были арестованы за участие в штурме Капитолия и призывы к гражданской войне в США

Вашингтон, 21 января. Трое действующих военнослужащих разведки Корпуса морской пехоты США были арестованы по подозрению в участии в штурме Капитолия 6 января 2021 года.
Как сообщили СМИ, трое морских пехотинцев: капитан Мика Кумер, а также сержанты Джошуа Эбейт и Додж Дейл Хеллонен, были арестованы на этой неделе после того, как их сослуживцы опознали в них участников штурма здания американского конгресса, который осуществили сторонники экс-президента Дональда Трампа.
По информации следствия, мужчины пробыли в здании конгресса 52 минуты. В ходе своего пребывания в Капитолии Кумер опубликовал в своем аккаунте в социальной сети фотографию, подписав ее словами «Рад быть частью истории». Также мужчины сфотографировались с одной из статуй после того, как надели ей на голову красную бейсболку, которую носили сторонники Дональда Трампа.
Следователи отметили, что в ходе переписки с одним из пользователей соцсетей, Кумер выразил мнение, что США необходима новая гражданская война.
«В этой стране все испорчено. Нам, честно говоря, нужен новый перезапуск. Я жду гражданскую войну—2», — написал он.
В настоящее время всем троим военнослужащим предъявлены обвинения в незаконном проникновении и мелком хулиганстве. Сами задержанные вину не признали.
Согласно документам, Кумер является инженером системы разведывательного наблюдения, базирующимся в Кэмп-Пендлтоне в Калифорнии. Эбейт — специальный аналитик сигналов связи в батальоне криптологической поддержки Корпуса морской пехоты в Форт-Мид в Мэриленде, а Хеллонен занимает должность специального аналитика сигналов связи в Кэмп-Лежен в Северной Каролине.
Как стало известно журналистам, сержант Эбейт в ходе собеседования для получения доступа к секретной информации рассказал о том, что находился вместе с двумя «приятелями» в здании Капитолия 6 января 2021 года. По его словам, они «ходили вокруг и старались не попасть под действие слезоточивого газа».
Представитель Корпуса морской пехоты сообщил, что он «осведомлен о расследовании и обвинениях», подтвердив, что руководство КМП сотрудничает с государственными органами в деле расследования.
В настоящее время обвинения в участии в беспорядках в Капитолии были предъявлены почти 1000 людям. Почти 500 человек признали себя виновными, более 30 из них были осуждены.