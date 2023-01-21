Трое морпехов были арестованы за участие в штурме Капитолия и призывы к гражданской войне в США

По информации следствия, мужчины пробыли в здании конгресса 52 минуты. В ходе своего пребывания в Капитолии Кумер опубликовал в своем аккаунте в социальной сети фотографию, подписав ее словами «Рад быть частью истории». Также мужчины сфотографировались с одной из статуй после того, как надели ей на голову красную бейсболку, которую носили сторонники Дональда Трампа.