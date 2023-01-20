«Бессмысленной работой заниматься не привык»: Пригожин рассказал, почему перестал критиковать губернатора Петербурга

Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил, почему перестал критиковать губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Предприниматель рассказал об этом в интервью с журналистами «Невских новостей».
По словам Пригожина, он критиковал Беглова по зову сердца. Как и все петербуржцы, он осознавал, что губернатора нельзя не ругать за ту ситуацию, которая сложилась в городе.
«Второе – это был способ обратить внимание федеральной власти на то, что Александр Дмитриевич не справляется со своей работой», — отметил предприниматель, добавив, что конструктивная критика не приносит никакого результата.
Пригожин также подчеркнул, что не привык заниматься бессмысленной работой. На фоне этого необходимо найти новые методы, которые помогут изменить ситуацию в Петербурге. В связи с этим бизнесмен взял паузу в критике Беглова.
Полную версию интервью читайте на сайте издания «Невские новости».