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Политолог Кортунов: новое месторождение золота может усилить переговорные позиции Сербии

Политика
Политолог Кортунов: новое месторождение золота может усилить переговорные позиции Сербии

Обнаружение золотого месторождения в Сербии может усилить ее переговорные позиции в диалоге с Евросоюзом. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился гендиректор Российского совета по международным делам Кортунов.

Ранее стало известно, что в сербском муниципалитете Жагубица нашли большое месторождение золота. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравки Джедович отметил, что обнаружены значительные запасы.

Теоретически это может привести к усилению позиций Сербии, в том числе в диалоге с Евросоюзом, считает Кортунов. По его словам, появятся инвесторы, которые попытаются лоббировать более благоприятные условия для Белграда.
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