Вучич предрек Сербии тяжелые дни

По словам главы государства, в данный момент он сделал все для сохранения страны. Граждане должны знать, что в этом вопросе «нет ни хороших, ни сладких разговоров». Вучич также пообещал защищать страну еще некоторое время. Президент сообщил об этом по результатам переговоров с представителями Европейского союза и США в Давосе.