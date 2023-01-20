Вучич предрек Сербии тяжелые дни

Сербия в ближайшем будущем столкнется с большим количеством тяжелых решений и трудных дней. Это заявление сделал президент страны Александр Вучич.
По словам главы государства, в данный момент он сделал все для сохранения страны. Граждане должны знать, что в этом вопросе «нет ни хороших, ни сладких разговоров». Вучич также пообещал защищать страну еще некоторое время. Президент сообщил об этом по результатам переговоров с представителями Европейского союза и США в Давосе.
Ранее Вучич выразил готовность покинуть свою должность, чтобы не признавать независимость Косова. В случае унизительного требования западных стран этот шаг предоставит Сербии выигрыш во времени от шести до девяти месяцев.