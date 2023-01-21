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Дочь Анастасии Заворотнюк похвасталась «своей прелестью»

Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк похвасталась «своей прелестью»

Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк недавно получила от мужа дорогостоящий подарок. Им она поспешила похвастаться в социальных сетях.

Заворотнюк-младшая недавно переехала жить в Дубай. Ее мужу, которого она тщательно скрывает от общественности, предложили там работу. И вот накануне она получила от него солидный подарок.

«Моя прелесть», — подписала фотографию Заворотнюк.

Любящий супруг преподнес своей избраннице iPhone последней модели. Стоимость такого смартфона начинается от 120 тысяч рублей. Заворотнюк поспешила рассказать о таком замечательном событии в своих социальных сетях на зависть подписчикам.

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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