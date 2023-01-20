Генштаб ВС США засомневался в военных возможностях Киева

В генеральном штабе ВС США сомневаются, что Украина в этом году сможет «вытеснить» российские силы с занятых территорий. Это подтверждают слова главы объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки Марка Милли.
На пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины, прошедшей в Германии, Милли заявил, что конфликт, как и многие другие, должен закончиться за столом переговоров.
Кроме того, он указал, что в военном отношении «это будет очень трудная битва». Украинской армии будет предельно трудно вытеснить Вооруженные силы России со всех, занятых ими территорий.