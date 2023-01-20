В «ЧВК Вагнер Центре» открылась выставка художника Алексея Чижова

Сегодня в «ЧВК Вагнер Центре» состоялось открытие выставки современного петербургского художника Алексея Чижова. Работы посвящены «темной стороне американской глобализации». Серию картин «Новый порядок» художник начал создавать еще в 2015 году, задолго до начала специальной военной операции России на Украине.
«Здесь абсолютно спонтанно я решил выставить несколько новых работ из серии [«Новый порядок»]. Для меня как художника и как гражданина это акт солидарности и поддержки того, чем занимаются бойцы этой компании [ЧВК «Вагнер»] на фронте, защищая и освобождая нашу русскую землю», — поведал Алексей Чижов.
Художник рассказал подробнее о некоторых своих работах. Например, на картине «Урожай» изображены американские военные, позирующие с маковой соломкой. Работа написана за год до бегства американцев из Афганистана, автор указывает на колониальные войны и борьбу за контроль ложного сознания — «опиума для народа».
«Это работа закончена незадолго до бегства американских рейнджеров из Афганистана. Она посвящена опиумным американским войнам в Афганистане. Здесь трофеи в виде маковой соломки. […] Она направлена на критику темной стороны американской глобализации», — отметил Алексей Чижов.