В «ЧВК Вагнер Центре» открылась выставка художника Алексея Чижова

Художник рассказал подробнее о некоторых своих работах. Например, на картине «Урожай» изображены американские военные, позирующие с маковой соломкой. Работа написана за год до бегства американцев из Афганистана, автор указывает на колониальные войны и борьбу за контроль ложного сознания — «опиума для народа».