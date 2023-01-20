Россия и Китай займутся разработкой литиевых месторождений в Боливии

Сукре, 20 января. Боливия и Китай начинают сотрудничество в разработке месторождений литиевых руд. Об этом стало известно после оглашения результатов первых государственных тендеров на освоение залежей полезных ископаемых.
На церемонии подписания соглашения между боливийской государственной компанией Bolivianos Lithium Fación Company (YLB) и китайским консорциумом CBC присутствовал президент страны Луис Арсе, который подчеркнул важность этого события.
«Сегодня мы решили изменить ситуацию с добычей лития, сегодня мы не будем терять время не только на разработку, но и, что более важно, на получение выгоды от этого природного ресурса», — заявил глава государства.
Министр углеводородов Франклин Молина уточнил, что консорциум CBC будет вести добычу сырья по «суверенной модели» при которой осуществляется контроль со стороны государства. Соглашение предусматривает создание двух промышленных комплексов на месторождениях Потоси и Оруро. Китайская сторона на первом этапе вложит в проект миллиард долларов.
Как подчеркнул президент Арсе, эти инвестиции позволят активизировать деятельность в области энергетики, строительства дорог, оказание основных услуг. Кроме того, программа предусматривает строительство заводов, которые впоследствии будут производить из добытого сырья литиевые батареи.
Он пояснил, что компания YLB будет участвовать во всей цепочке производства от добычи лития до продажи конечной продукции его переработки. По его словам, к 2025 году Боливия может начать экспорт батарей, произведенных из отечественного сырья.
Как отмечают специалисты, помимо китайского консорциума в разработке боливийских литиевых месторождений примет участие российская компания Uranium One Group.
В то же время Вашингтон остался без доступа к боливийскому литию, что с большой долей вероятности скажется на воплощение в жизнь программы администрации Байдена по увеличению выпуска электромобилей.